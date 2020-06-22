Минпромторгу России выделены средства на реализацию мер поддержки компаний - производителей специализированной техники (в том числе специальной арматуры и приводов) и оборудования

Согласно решению правительства Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования на реализацию мер поддержки производителей специализированной техники и оборудования, а также российских лизинговых организаций. Принятие проекта распоряжения позволит минимизировать негативные последствия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, позволит обеспечить достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а также снизить социально-экономическую напряжённость в агропромышленном комплексе и обеспечить сохранение занятости.
РУКОВОДСТВО МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мантуров Денис Валентинович Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Цыб Сергей Анатольевич Первый заместительМинистра
Евтухов Виктор Леонидович Статс-секретарь – заместитель Министра
Беспрозванных Алексей Сергеевич Заместитель Министра
Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель Министра
Кадырова Гульназ Маннуровна Заместитель Министра
Морозов Александр Николаевич Заместитель Министра
Осьмаков Василий Сергеевич Заместитель Министра
Рязанцев Олег Николаевич Заместитель Министра
Иванов Михаил Игоревич Заместитель Министра
Груздев Алексей Владимирович Заместитель Министра
Абрамов Алексей Владимирович Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Лента Модернизация российского ТЭК, 21 июня