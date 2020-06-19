Компания-производитель сантехнической арматуры Giacomini (Италия) представила новинки балансировочной и регулирующей арматуры

Представляя новые регулирующие клапаны для радиаторов, компания Giacomini утверждает, что их применение позволяет в ряде случаев отказаться от использования балансировочных клапанов в системах отопления. В 2019 году динамические термостатические клапаны Giacomini серии DB поставлялись в Россию в размере только ½”, но в последние месяцы эта серия получила значительное расширение. В производственную программу были добавлены размеры с подсоединением ¾”, появилась модификация с угловым осевым клапаном, а также были выпущены клапаны с наружной резьбой для подключения к трубопроводу.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 18 июня