Северсталь построит трубный завод в ХМАО – Югра для чего зарегистрировала СП с Группой Tenaris, крупным мировым производителем бесшовных стальных труб для нефтегазовой и топливно-энергетической промышленности

Весной минувшего года горнодобывающая и металлургическая компания «Северсталь» Компания под названием «Тенариссеверсталь» займётся реализацией нового строительного проекта в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В посёлке Солнечный появится завод по выпуску сварных труб для нефтегазового сегмента, годовой мощностью до 300 000 тонн продукции. Как сообщают открытые источники, под новое строительство инвестор запросил дополнительные участки, которые расширят земельный банк до тридцати гектаров. Предварительное одобрение районным инвестиционным советом получено, ожидается принятие решения окружным инвестиционным советом и губернатором ХМАО – Югры. По состоянию на июнь 2020 года, выполнено проектирование, документация проходит государственную экспертизу. Как ожидается, запуск первой производственной линии намечен на 2021 год, а финальный ввод мощностей в эксплуатацию – в 2023-м. Объём инвестиций в новое строительство оценивается в размере 240 миллионов долларов (порядка 16,7 миллиардов рублей на момент публикации).

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