Первая после пандемии техническая выставка в Санкт-Петербурге состоится в новые сроки 2-4 сентября (перенесена с апреля 2020 г.) в Экспофоруме

Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции и климатических систем Engineerica (бывш. Петербурский АКВА-ТЕРМ) состоится в новые сроки 2-4 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», и станет первой отраслевой В2В офлайн - площадкой после периода изоляции, где Вы сможете лично встретиться с новыми партнерами и обсудить актуальные вопросы отрасли. Текущая ситуация вывела на первый план новые требования к инженерному оборудованию: повышение качества и надежности, большая степень автоматизации, безопасность и противодействие распространению инфекций. Посетите выставку, чтобы: узнать, как изменилась отрасль и какие компании продолжают успешно работать на рынке.

Письмо в МЦ ТПА 17 июня