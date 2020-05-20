НТА-ПРОМ ДО 31 МАЯ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ВОПРОСАМ ПОДБОРА, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Столкнулись с проблемой выбора оборудования для трубной обвязки, подключения или выбора средства измерения, например, расходомера, манометра или термометра? Мы подберем оптимальное решение, расскажем о тонкостях монтажа и эксплуатации в режиме реального времени!

Опишите задачу в форме ниже. Обязательно укажите актуальные контакты, чтобы мы могли связаться с Вами и согласовать дату и время консультации.

В течение одного рабочего дня мы изучим ваш вопрос и проведем бесплатную видеоконсультацию, на которой детально рассмотрим задачу и предложим подходящее решение! Вы сможете показать чертежи, опросные листы и другую информацию во время онлайн-встречи без отправки нам.

Обратите внимание:

· консультация проводится бесплатно в удобное для Вас время;

· не обязательно быть нашим активным клиентом, чтобы получить консультацию;

· для проведения видеовстречи не нужно устанавливать никакие специальные программы и оборудование.

Сайт НТА-Пром, 15 мая