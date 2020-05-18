В ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняты особые меры в целях недопущения распространения COVID-19

В соответствии с Распоряжением №34-Р заместителя председателя правительства Московской области от 08.05.2020, Постановлением губернатора Московской области «229-ПГ» от 11.05.2020 в рамках профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в обособленном подразделении ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Химки утвержден СТАНДАРТ по организации работы на производственной площадке ООО «ПРИВОДЫ АУМА». СТО 200512/1 доступен по ссылке ниже. Данный СТАНДАРТ утвержден Приказом 200512/3 от 12 мая 2020 г.:

Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 14 МАЯ