Новости поставщиков: Новинка от ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» ‒ СОДЭК 8. Новые версии программного обеспечения «СОДЭК Стандарт» и «СОДЭК ТС»

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» выпустило новую версию программного обеспечения (ПО) «СОДЭК Стандарт» и «СОДЭК ТС» — версия 8, которая представляет собой глубокую модернизацию данного программного обеспечения версии 7.9. При модернизации сохранены все возможности и преимущества предшествующих версий в части работы с корректорами серий ЕК и ТС. Реализованы изменения, упрощающие и оптимизирующие работу программного обеспечения. Дополнительно, ПО «СОДЭК Стандарт», версия 8 обеспечивает поддержку новых приборов: ультразвуковых расходомеров серии Q.Soniс и вычислителей расхода газа типа enCore FC1.

Как и в предыдущих версиях, ПО «СОДЭК Стандарт» и «СОДЭК ТС» имеют общий дистрибутив, а выбор между редакциями «Стандарт» и «ТС» определяется заказанным hasp-ключем.

При модернизации сохранены все возможности и преимущества предшествующих версий:

· считывание архивных данных с корректоров (локально и дистанционно) в интерактивном и автоматических режимах;

· чтение/запись параметров корректора, по одному либо списком;

· просмотр данных учёта в табличной и графической форме;

· иерархическое представление и быстрый поиск узлов учета;

· широкий выбор стандартных отчётов;

· фильтрация архивов и контроль нештатных ситуаций;

· перенос данных между БД и экспорт в приложения MS Office;

· «таймеры событий» — экспресс-оценка качества работы узла за период;

· обеспечение полноты собранных данных. Сохранена поддержка корректоров ЕК280, ЕК290, ЕК270, ЕК260, ТС220, ТС215 с использованием протокола обмена Lis200 в классическом исполнении. Пользователи, которые привыкли использовать ПО «СОДЭК» версии 7.9, по-прежнему могут считать данные, вызвав привычный инструмент «СОДЭК-Считывание данных», обработать данные в ручном режиме с использованием ПО «СОДЭК-Обработка данных» или в автоматическом режиме с использованием ПО «СОДЭК- Автоматическая обработка данных».

Основные принципы управления и предоставления информации сохранены и в других модулях программного обеспечения, в том числе и используемых в редакции «Экстра», а именно:

· многопользовательская среда с различными уровнями доступа;

· удобная настройка топологии сбора данных;

· считывание архивных данных с корректоров (локально и дистанционно) в автоматическом или интерактивном режимах;

· мониторинг автоматического сбора данных;

· автоматическая обработка данных;

· хранение данных в локальной БД и серверной БД;

· дистанционное изменение параметров электронных корректоров;

· объединение узлов учёта в выборки и создание групповых отчётов;

· импорт транспортных файлов из рабочих станций на сервер;

· анализ архивов и контроль нештатных ситуаций;

· отображение данных по учёту в табличной и графической форме;

· миграция данных из старых БД СОДЭК любых версий;

· экспорт данных в приложения MS Office;

· передача данных в «ИУС-ГАЗ».

Вместе с тем, разработан новый модуль «СОДЭК 8-Считывание данных». Интуитивно понятный интерфейс, в виде списка с информацией о потребителях и приборах, даёт комплексное восприятие всех узлов учёта, находящихся под контролем данной организации. При наличии большого количества приборов, а число обслуживаемых узлов учёта и приборов не ограничено, можно воспользоваться визуальным фильтром по типу прибора и протокола, выбрав те, которые в настоящий момент требуют наиболее пристального внимания.

15 МАЯ, НПФ РАСКО