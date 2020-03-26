Специальная арматура АЭС. Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» собрал нижний полукорпус компенсатора давления для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам»

Компенсатор давления является частью ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Он предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 160 мм, внутренний объём изделия 79 кубометров, масса изделия в сборе 178 тонн. В настоящий момент нижний полукорпус компенсатора давления, состоящий из трёх обечаек и днища, прошёл термическую обработку. Для выравнивания характеристик металла после сварочных и наплавочных работ полукорпус был нагрет в специальной термической печи для обработки крупногабаритных изделий до 650 градусов Цельсия и выдержан при этой температуре 10 часов. После дробеструйной обработки полукорпус поступил на механическую обработку. АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включён в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам»

Сайт АО «АЭМ-технологии», 25 марта