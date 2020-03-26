На топ-менеджера ПНТЗ (ЧТПЗ) возбудили уголовное дело. Ущерб — ₽350 млн. «Группа ЧТПЗ заинтересована в тщательном расследовании хищения ферросплавов

ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении одного из руководителей Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Об этом сегодня на заседании Заксобрания региона объявил начальник полицейского главка Александр Мешков, который не стал раскрывать подробности. В пресс-службе группы ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский завод, Znak.com подтвердили, что уголовное дело действительно есть. «Группа ЧТПЗ заинтересована в тщательном расследовании. В интересах следствия мы не можем комментировать детали», — сказали на предприятии. О силовой операции на ПНТЗ стало известно 13 марта. Тогда в пресс-службе предприятия сказали, что речь идет о задержании сотрудника «по подозрению в совершении коррупционных действий». По данным издания «Новый день», речь шла о заместителе начальника электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Александре Глинине. По данным издания, сотрудник участвовал в схеме, по которой на предприятии наживались на дорогостоящих ферросплавах: по документам закупались мешки со 100 тоннами сплава, а на предприятие поступали мешки с 90 тоннами, разница делилась с поставщиком. По данным источника, ущерб предприятию составил 350 млн рублей.

ZNAK.COM, Вторник, 24 марта 2020 14:11