Ульяновский завод промышленной арматуры изготовил по заказу ПАО «Газпром нефть» (Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз) шаровые краны: КШР DN 50 PN 25,0 МПА , КШР DN 100 PN 25,0 МПа сталь 09г2с под приварку

Данные изделия применяются в качестве запорного устройства на линиях транспортировки газа. Имеют небольшой вращательный момент за счет использования инновационных материалов. Также внедрены новшества в конструкцию крана. Благодаря этому проекту УЗПА подает заявку на новый патент - были внесены изменения в конструкторскую документацию, а также в технологию изготовления шар-пробки. Изделия изготавливались под контролем специалистов БПО «Отрадный», аккредитованных ПАО «Газпром Нефть».
Сайт УЗПА, 15 марта