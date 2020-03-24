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Переносятся сроки проведения Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) и традиционно проходящей в рамках нее выставки SAPE-2020 на второе полугодие 2020 года (ранее планировалось проведение 7-10 апреля, Сочи)

24 марта, 2020 5

Решение об этом было принято Заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой и оперативным штабом по предупреждению коронавирусной инфекции на территории РФ. Новые даты проведения мероприятия будут определены на очередном заседании организационного комитета по подготовке и проведению ВНОТ – 2020. Организаторы мероприятия отмечают, что сложившаяся сегодня ситуация еще раз напоминает нам о значимости защиты жизни и здоровья человека. Принимаемые меры направлены исключительно на сохранение здорового общества.

Сайт выставки SAPE-2020 , 19 марта


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