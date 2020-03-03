Министр энергетики Александр Новак совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым приехали на завод «Русские Электрические Двигатели» (РЭД), входящий в ПГ КОНАР

Завод «РЭД» образован ПАО «Транснефть» совместно с АО «КОНАР» в городе Челябинске. В качестве партнера привлечена компания Nidec ASI S.p.A. (Италия) – один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей. Завод открыт 24 октября 2018 года. Целью создания предприятия стали локализация производства энергоэффективных электродвигателей на территории РФ с трансфером передовых мировых технологий, обеспечение стратегической безопасности РФ и технологической безопасности за счет снижения зависимости от импортной продукции. Предприятие является одним из восьми резидентов индустриального парка «Станкомаш», созданном по инициативе руководителя Промышленной группы КОНАР Валерия Бондаренко. Основные виды деятельности завода «РЭД»: проектирование и производство электродвигателей для объектов магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов; проектирование и производство электрических машин различного типа для промышленности и транспорта. Сейчас РЭД производит порядка 20 видов двигателей. В этом году заключили контракт на поставку тяговых электрических машин, электродвигателей для электровозов. Задачи по удовлетворению потребности ПАО «Транснефть» в двигателях для насосных агрегатов успешно выполняем, поэтому рассматриваем и дополнительные проекты: двигатели для азиподных систем судов ледового класса, ветрогенераторы.

Современнейший завод, я очень впечатлен, – отметил министр Александр Новак. – Чистые технологии, безопасность, эстетика. Чувствуется, что перспективы хорошие, продукция на рынке востребована. Спасибо работникам предприятия за труд и вклад в развитие отечественной энергетики и промышленности, развитие отечественного производства и импортозамещения. Искренне желаю новых успехов и достижения поставленных целей!

Сайт ПГ КОНАР, 28 февраля