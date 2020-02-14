Инженеры ООО «Приводы АУМА» провели технические консультации для Куйбышевского НПЗ

Технические специалисты «ПРИВОДЫ АУМА» провели двухдневное обучение для специалистов электротехнических эксплуатирующих служб АО «КНПЗ» в своем учебном центре в г. Химки. На обучающем семинаре основное внимание было уделено параметрам настройки и вопросам эксплуатации приводов и блоков управления. Особенно полезным обучающиеся сочли возможность поработать с демо-образцами оборудования и закрепить полученные теоретические навыки на практике. На Куйбышевском НПЗ эксплуатируется большой парк электроприводов АУМА. «Для Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов мы поддерживаем склад ЗИП в г. Самара с целью проведения в кратчайшие сроки необходимых модернизаций и возможных ремонтов. Для поддержания высокого уровня коммуникации между компанией АУМА и конечными потребителями электроприводов в Самарском и Саратовском регионах в г. Самара на постоянной основе находятся специалисты сервисной службы, отдела по работе с проектными организациями и отдела продаж».

Письмо в ТПА, 13 февраля 2020 г.