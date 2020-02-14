Ремонты 2020 без Китая. Стоимость ремонтов, техперевооружения и реконструкции Т Плюс в 2020 г. составит 30,9 млрд руб. Это на 5% больше, чем показатель 2019 г. - 29,5 млрд руб. На ремонты и ТПиР в тепловых сетях будет направлено 14,8 млрд руб

Это на 17% больше, чем в 2019 г. (12,7 млрд руб.). В 2020 г. планируется заменить 421 км теплопроводов различных диаметров. Дополнительные вложения (в т. ч. сверх предусмотренных тарифом) будут направлены в города, перешедшие на новую модель рынка тепла. Так, г. Ульяновск получит свыше 100 млн руб. А в случае перехода городов Самарской области на альткотельную на обновление теплосетей г. Самара, г. Новокуйбышевск и г. Тольятти будет дополнительно направлено почти 1,2 млрд руб. Предусмотрена также большая программа по внедрению систем коммерческого учета - ее стоимость составит 1,6 млрд руб. На ремонты и ТПиР в генерации будет направлено 16,1 млрд руб. Это на 2% больше, чем в 2019 г. (15,8 млрд руб.).

Источник : Neftegaz.RU, 13 февраля