В 2019 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий трубной отрасли выросли на 27% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года и составили 2564 тыс. тонн

Это второй результат отгрузки трубным предприятиям в постсоветской истории предприятия. Только в 2014 году ММК удалось поставить отрасли больший объем – 2,78 млн тонн. Трубная отрасль – ключевой сегмент присутствия ММК на внутреннем рынке. По итогам 2019 года на её долю пришелся 31% всех поставок комбината на внутренний российский рынок. Магнитка прочно удерживает позиции крупнейшего в России поставщика подката для производства сварных труб. В числе основных потребителей металлопродукции ПАО «ММК» большинство ведущих трубных заводов страны: Северский трубный завод, Волжский и Таганрогский металлургические заводы (которые входят в ПАО «Трубная Металлургическая Компания»), ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Загорский трубный завод», ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО», ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» и др. Для большинства из них ММК является одним из основных поставщиков металлопродукции. Поставка подката для трубных предприятий в ПАО «ММК» осуществляется со станов 2000 и 2500 горячей прокатки, а также толстолистового стана 5000, с пуском которого в 2009 производственные и технологические возможности комбината по производству горячекатаного проката для нужд производителей труб большого диаметра существенно выросли. В частности, появилась возможность выпускать толстолистовой прокат шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120. Продукция ММК была использована при реализации всех крупнейших российских трубопроводных проектов XXI века. Учитывая, что в современных условиях высококонкурентного рынка наиболее перспективной маркетинговой стратегией является поиск и закрепление в рыночных нишах, в компании уделяется большое внимание разработке новых и улучшению качества уже выпускаемых видов продукции. За последние годы освоено производство новых, в том числе инновационных видов продукции из сталей различных классов прочности, расширяющих марочный и размерный сортамент продукции.

Источник:Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», 11.02.202