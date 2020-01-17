БРС - НОВОЕ И СТАРОЕ. Бугельные соединения производства АО «ИркутскНИИхиммаш»

АО ИркутскНИИхиммаш являясь разработчиком национальных стандартов ГОСТ Р 55429–2013, ГОСТ Р 55430–2013, технических условий и руководящих документов, устанавливающих требования к разработке, изготовлению, эксплуатации, обслуживанию и ремонту бугельных соединений, которые способствуют их обращению на территории РФ, активно наращивает собственное производство. В связи с этим предлагаем в этом направлении сотрудничество (поставщикам блочно-модульных установок, сложных комплектных технологических установок, трубопроводных систем с разъемными соединениями, проектным организациям, разрабатывающих как оборудование, так объекты производственного назначения, сервисным компаниям, применяемым собственное быстро-сборное оборудование временного использования для оказания услуг по ремонту и обслуживанию (ревизии) магистральных трубопроводов, технологических установок) в части широкого применения бугельных соединений, являющихся альтернативными фланцевым.

Бугельное соединение (БРС) – техническое устройство, применяемое, в том числе, на опасных производственных объектах и соответствующее требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее по тексту – ТР ТС 032/2013) согласно Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». БРС представляет собой разъемное соединение трубопровода, трубопроводной арматуры или оборудования, работающих под давлением, и содержит соединяемые детали (трубы, ниппели), охватывающие их секторы бугеля, соединяемые с помощью шпилек и гаек, уплотнение (уплотнительное соединение). Пример общего вида БРС показан на рисунке 1: БРС номинальным диаметром 100 мм, работающее под давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), тип конструкции бугеля – Б, тип конструкций ответных ниппелей – II/I, исполнения уплотнительных поверхностей ответных ниппелей – I/I.

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