ЧТПЗ ищет заменители традиционных стальных труб и покрытий. Платформа корпоративных инноваций от РВК, начинает поиск инновационных проектов в области трубной промышленности в интересах Группы ЧТПЗ.

Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Главная задача отбора – найти наиболее перспективные решения, готовые к внедрению и реализации на предприятиях Группы ЧТПЗ.

Подать заявку на участие в акселераторе можно с 15 января по 31 марта 2020 года на сайте Акселератора ЧТПЗ: https://chelpipe.generation-startup.ru/

Стартапы для участия в акселераторе будут отбираться по направлениям:

· новые продукты, материалы и технологии производства, актуальные для трубной отрасли;

· инновационные продукты-заменители традиционных стальных труб и покрытий;

· системы машинного зрения и мониторинга производства;

· технологические решения, соответствующие философии «Белой металлургии».

Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS отберут до 30 инновационных проектов, чьи команды представят свои решения руководству компании, 15 из них попадут в акселерационную программу. Участие предполагает посещение производственных мощностей Группы ЧТПЗ и встречи команд стартапов с профильными подразделениями для проработки проектов на местах и оценки перспектив дальнейшего сотрудничества. Группа ЧТПЗ трансформируется в компанию будущего, способную гибко реагировать на изменения, быстро отвечать на вызовы отрасли и непрерывно внедрять высокотехнологичные решения, предугадывая потребности клиента. Группа ЧТПЗ открыта новым возможностям и готова к сотрудничеству с разработчиками инновационных проектов. Стартапы, которые пройдут с нами этап акселерации, получат уникальные преимущества для внедрения на передовых производствах Белой металлургии.

Сайт Группы ЧТПЗ, 15 января 2020