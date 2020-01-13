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ЗАПИСКИ БЫВАЛЫХ. Дисковые поворотные затворы вместо задвижек. После отопительного сезона резиновое уплотнение ободрало полностью, но это никого не волновало... полная герметичность не требовалась!

13 января, 2020 9

Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал замучился. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной. После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.

 

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