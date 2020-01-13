ЗАПИСКИ БЫВАЛЫХ. Дисковые поворотные затворы вместо задвижек. После отопительного сезона резиновое уплотнение ободрало полностью, но это никого не волновало... полная герметичность не требовалась!

Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал замучился. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной. После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.

FORUM.ABOK.RU