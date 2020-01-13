АО «Транснефть – Сибирь» открыло новое производственное предприятие на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) для производства комплектующих для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования и фонтанной арматуры

В торжественной обстановке президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев дал команду на запуск нового комплекса в работу. В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ В.С. Осьмаков, губернатор Тюменской области А.В. Моор, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» В.А. Бронников, другие официальные лица. Производственный комплекс ТРМЗ обеспечит организации системы «Транснефть» продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.
ПАО «Транснефть», Facebook, декабрь 2019 года