Компания «Транснефть-Диаскан» ввела в эксплуатацию новый вид прибора для проведения внутритрубной диагностики, который предназначен для трубопроводов диаметрами 1020/1067/1220 мм

Ультразвуковой дефектоскоп с измерительной системой на фазированных решетках позволяет обнаруживать трещиноподобные дефекты на ранней стадии их развития. Это поможет повысить уровень безопасности эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов. Отмечается, что измерительная система дефектоскопа содержит специальные датчики ФАР, которые обеспечивают обследование стенки трубы и сварных швов с применением динамически управляемого многоракурсного исследования стенки и сварных швов трубы в продольном и поперечном направлениях относительно оси трубы. Также в измерительную систему интегрированы датчики WM для выявления дефектов потери металла, рисок, расслоений. Разрешающая способность измерительной системы WM по окружности трубопровода составляет 1,9 мм. Разработка нового прибора для внутритрубной диагностики началась в январе 2016 г. Дефектоскоп уже прошел приемочные испытания на полигоне Транснефть-Диаскан, а также на участке действующего нефтепровода. Диагностика осуществляется 4мя типами внутритрубных инспекционных приборов:

· профилемером для обследования трубопроводов с целью сбора информации о поперечном сечении трубопровода,

· магнитным дефектоскопом МДСкан для обнаружения дефектов стенки трубы типа «трещина», «риска», «потеря металла»,

· ультразвуковыми дефектоскопами типа WM и CDL, измеряющими толщину стенок труб и внутритрубного обследования.

10 янв - ИА Neftegaz.RU.