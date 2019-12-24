АО «Транснефть Нефтяные Насосы», акционером которого является челябинский КОНАР, разработало новую модель многоступенчатого секционного насоса на уровне лучших мировых образцов по надежности и энергоэффективности

В процессе разработки техническими специалистами АО «ТНН» применялись современные методы проектирования. Разработка конструкции проведена в 3D-формате, оптимизация проточной части для получения высоких значений КПД проводилась с использованием программ гидродинамического моделирования. Для повышения КПД насоса НГС 315 (насос горизонтальный секционный) по сравнению с насосами предыдущего поколения (центробежный насос секционный) ЦНС 315 частота вращения увеличена с 1500 об/мин до 3000 об/мин. По результатам испытаний, КПД первого образца насоса НГС 315 на номинальной подаче превысил требования нормативной документации на 4% и составил 79%. Данный насос выполнен с нестандартными характеристиками, в соответствии с опросным листом заказчика — АО «Транснефть – Сибирь». С учетом результатов испытаний первого образца прогнозный КПД насоса, выполненного с максимальным количеством ступеней и полноразмерными рабочими колесами, оценивается в 81%. В случае поставки насоса НГС 315 для применений, не требующих высоких кавитационных качеств, его КПД может достигать 82%. Другим важным техническим решением в конструкции насоса

НГС 315 является замена устройства разгрузки – гидравлической пяты на гидравлический барабан и использование упорного сдвоенного шарикоподшипника для восприятия остаточного осевого усилия. Таким образом исключается возможность касания дисков гидравлической пяты, которое как правило приводит к ускоренному износу или разрушению узла. Кроме этого, вследствие простоты конструкции, гидравлический барабан имеет повышенную ремонтопригодность. Результаты испытаний показали, что разработанная конструкция насоса НГС 315 выполнена на высоком техническом уровне, является энергоэффективной и удовлетворяет современным требованиям к насосному оборудованию. Таким образом, данная конструкция имеет перспективы применения как в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, так и в других отраслях промышленности.

Источник: https://pumps.transneft.ru, 16 декабря