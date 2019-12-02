КОНАР занялся судостроением. На Ярославском судостроительном заводе произведён спуск морского буксира, на котором установлены механические полноповороные винторулевые колонки, изготовленные Промышленной группой КОНАР.

Выпуск полноповоротной винторулевой колонки мощностью 2,5 МВт и общим весом 45 тонн был освоен в этом году Промышленной группой КОНАР. Опытный образец разработан компанией «Механика-Р» и изготовлен на производственных мощностях индустриального парка «Станкомаш» в городе Челябинске. Специально для этого в Научно-техническом центре АО «КОНАР» организовали специальный участок для сборки и испытаний. Уровень локализации изделия достиг 92%. Построенный буксир относится к классу Arc4 Российского морского регистра судоходства. Он предназначен для выполнения морских буксировок судов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, тушения горящего на воде топлива, а также для снятия с мели кораблей и судов. Отметим, ПАО «Ярославский судостроительный завод» в настоящее время ведёт серийное строительство буксиров этого проекта. Первые два судна находятся на сдаточной базе в Севастополе, ещё три судна – в постройке. Контракт между «Ярославским судостроительным заводом» и компанией «Механика-Р», входящей в Промышленную группу КОНАР, на поставку комплектов полноповоротных винторулевых колонок еще для двух судов был подписан в июле 2019 года в Санкт-Петербурге на Международном морском салоне.

Сайт ПГ КОНАР, 29 ноября