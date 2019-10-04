В компании КОНАР впервые прошла аттестация на квалификации работников требованиям профессионального стандарта «специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении»

АО «КОНАР» с 2016 года ведет серьезную работу в рамках задачи по развитию системы профстандартов и внедрению национальной системы профессиональных квалификаций, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Это позволяет задать четкие требования к компетенциям специалистов и содержанию образовательных программ, создает связь между потребностями рынка труда и системой подготовки.

— Оценка персонала в рамках трудового законодательства РФ может быть проведена через внутреннюю аттестационную процедуру и внешнюю независимую оценку, — рассказывает ведущий менеджер по персоналу АО «КОНАР» Кристина Петрова. — Сейчас мы впервые организовали аттестацию с учетом требований к квалификации работника, которые установлены в профессиональном стандарте. Успешно прошел испытания Сергей Кубарь — инженер-технолог третьей категории, работающий в КОНАР над проектом «Криогенные испытания». Это послужило основанием для досрочного присвоения ему второй квалификационной категории. В течение трех часов он выполнял специально разработанное задание, состоящее из теоретической и практической части. — Особо сложно не было, похоже на обычный экзамен в университете, только задания носят прикладной характер, а ответы тщательно оценивают более опытные коллеги и руководители, — поделился Сергей своими впечатлениями. В состав аттестационной комиссии АО «КОНАР» вошли директор по персоналу Елена Серебрякова, руководитель проекта «Криогенные испытания» Вадим Гоголев, ведущий менеджер по персоналу Кристина Петрова, руководитель проекта «Современные Кузнечные Технологии» Вадим Малахов и начальник бюро сборки и испытаний Валентина Охрименко. — Повышение уровня мастерства работников является одной из приоритетных задач компании, — отметил Вадим Малахов. — Поэтому проведение аттестации является логическим продолжением работы по подготовке молодых специалистов, их квалификационной оценке и мотивации.

Сайт АО «Конар», 3 октябр