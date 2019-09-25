Новый склад сантехнической арматуры из Германии открыт в Москве

Немецкая компания Viega, один из ведущих производителей инженерного оборудования и сантехнической арматуры, открыла свой первый склад в России. Торжественная церемония открытия состоялась 17 сентября в Чеховском районе Московской области. Торжественное открытие склада было проведено CEO Viega Holding в присутствии ключевых партнеров ООО «Виега. Как сообщил Сергей Владимирович Келып, глава представительства Viega в России, «важным преимуществом открытия склада для текущих клиентов является значительное сокращение сроков поставки, возможность оперативного реагирования на запросы клиентов и отгрузка в рублях». Все отгрузки Viega в Россию осуществляются напрямую с заводов в Германии, с самым тщательным контролем на всех стадиях поставки. Первая фура прибыла на склад в июле 2019 года, и уже 2 сентября была произведена первая отгрузка. На склад в России уже поступила новинки 2019 года — инновационная модульная система скрытого монтажа для ванных комнат Viega Prevista, а также лидер продаж среди душевых лотков Viega Advantix Vario. Безусловно, на складе есть и все наиболее востребованные позиции труб и фитингов Viega. Для безопасного хранения труб здесь установлены специально разработанные консольные стеллажи. В России и СНГ Viega Group работает уже более 20 лет. За эти годы компания сформировала надежную дилерскую сеть с официальными представительствами во всех крупнейших регионах страны. Решение об открытии склада в России принято компанией Viega в связи с расширением бизнеса и общим ростом продаж продукции на местном рынке. Поставки с нового склада планируется осуществлять не только по России, но и по странам Евразийского таможенного союза (ТС ЕАЭС). Склад продолжает стратегию компании, направленную на обеспечение высочайшего качества сервиса и укрепление взаимоотношений с партнерами.

Источник: https://www.c-o-k.ru