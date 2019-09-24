Вести, Брилев, Конар, Бондаренко - встречи в Челябинске на Станкомаше

Руководитель и ведущий телепрограммы «Вести Сергей Брилёв встретился с избранным губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на площадке индустриального парка «Станкомаш». Экскурсию по территории провел генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Телеведущий и руководитель региона вместе с Валерием Бондаренко прогулялись вдоль пруда и по аллеям индустриального парка, созданного в 2015 году промышленной группой КОНАР. За несколько лет здесь построены 8 высокотехнологичных предприятий-резидентов, которые производят продукцию в рамках программы импортозамещения и обеспечивают безопасность топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Например, еще недавно бывший «Станкомаш» представлял собой печальное зрелище. А теперь здесь уточки на пруду, и поселились они здесь не потому, что все окончательно стало заброшено, а потому, что на этом месте возник новый индустриальный парк, – рассказывает ведущий Сергей Брилев в своей программе. Далее гости посетили производственный цех одного из резидентов индустриального парка — завода «Русские Электрические Двигатели». Современное производство электрических двигателей было создано при участии ПАО «Транснефть» и АО «КОНАР». В 2018 году завод «РЭД» был запущен дистанционно в режиме видеоконференцсвязи с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте. Алексей Текслер принимал участие в открытии еще в должности первого заместителя министра энергетики России.

Сайт ЗАО «КОНАР», 16 сентября