Челябинский хоккейный клуб «Трактор» получил поддержку компании КОНАР. Валерий Бондаренко: Индустриальный парк «СТАНКОМАШ» мы создали за 5 лет!

Перед началом нового хоккейного сезона «черно-белые» вместе с главным тренером Петерисом Скудрой побывали на челябинском предприятии «КОНАР» и других заводах индустриального парка «Станкомаш». С 2012 года «КОНАР» — официальный партнер клуба. На литейном предприятии «БВК» хоккеисты наблюдали за зрелищным процессом выпуска расплавленного металла из печи в ковш. На совместном российско-итальянском заводе «Конар-Чимолаи» ребятам наглядно показали возможности оборудования по термической резке металла. Также «черно-белые» посетили цеха компаний «КОНАР», «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские Электрические Двигатели». По окончании экскурсии генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко в качестве памятного сувенира клубу преподнес Петерису Скудре логотип «Трактора», вырезанный из металла на предприятии «Конар-Чимолаи».

— Всё, что вы сегодня увидели на территории индустриального парка, создано за пять лет. Работали над этим в основном молодые строители и инженеры, немногим старше вас. Директора и рабочие наших предприятий, которые вас сегодня встречали — тоже преимущественно молодые люди, ваши болельщики, — сказал Валерий Бондаренко. — У нас собраны лучшие европейские, мировые технологии и оборудование, «Станкомаш» стал визитной карточкой города Челябинска в сфере промышленности. «Трактор» — это главная визитная карточка Челябинска, всеми любимый хоккейный клуб, потому что вы дарите людям яркие эмоции. Мы благодарим вас за это, ждем от вас побед и как минимум бескомпромиссной борьбы до последней секунды каждого матча.

Главный тренер Петерис Скудра от лица команды сказал спасибо КОНАРу за приглашение на экскурсию и участие в жизни клуба: Очень впечатляет и поражает производство, особенно сроки строительства зданий. Как нам сказали, каждый завод построен менее чем за год, по сути за один хоккейный сезон. Это кажется нереальным. Проезжая по территории, мы видели старые здания советского завода, в каком они ужасном состоянии. Рядом стоят очень современные производства. Эта была полезная для нас экскурсия, полезное общение и много интересной информации. Возможно, мы и в дальнейшем мы приедем сюда пообщаться с рабочими, потому что понимаем, что здесь работают наши болельщики».

Пресс-центр Группы КОНАР, 24 июля