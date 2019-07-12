Чеховский Энергомаш отмечен в День промышленника МО в номинации «Лидер программы повышения производительности труда».

В Доме Правительства Московской области прошел форум «День промышленника 2019», в котором также принял участие генеральный директор ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ» Денис Анатольевич Ефимов. Данный форум представляет собой эффективную дискуссионную площадку для диалога представителей бизнеса и государственных органов, обсуждения ключевых тенденций отрасли, поиска новых партнеров и инновационных решений в области региональной промышленности. В рамках форума заместитель Председателя Правительства Московской области В.В.Хромов вручил награды участникам форума - лидерам рынка в различных номинациях. Энергомаш был награжден за победу в номинации «Лидер программы повышения производительности труда».
Сайт ЗАО «Энергомаш(Чехов)-ЧЗЭМ», 11 июля 2019 г.