Завод «Современные кузнечные технологии» в Челябинске - новый проект Группы КОНАР

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ АО «КОНАР» (г. Челябинск) и компания Vecchiato (Италия) заключили контракт на поставку кузнечного оборудования для нового производственного проекта «Современные кузнечные технологии», реализуемого совместно с ПАО «Транснефть» в индустриальном парке «Станкомаш». Современный кузнечный комплекс производства итальянской компании Vecchiato включает в себя гидравлический пресс, рельсовый и мобильный манипуляторы. Он позволяет перековывать стальные слитки в поковки размером до 8 метров и весом до 25 тонн. Отличительная особенность пресса – наличие скоростных ходов до 110 движений в минуту, что дает возможность ковать изделия с высочайшим качеством поверхности.

— Сегодня мы подписали соглашение на поставку кузнечного комплекса для компании КОНАР, который планируем запустить следующим летом. У нас давнее сотрудничество с этой компанией – ранее мы уже поставляли им высокотехнологичное оборудование, которое эксплуатируется на промышленной площадке, — отметил Массимилиано Манчини.

Оборудование установят на новом предприятии «Современные кузнечные технологии», которое будет работать в технологической связке с уже действующим в индустриальном парке «Станкомаш» сталелитейным заводом «БВК». Это позволит существенно снизить срок поставки заготовок, а также перейти на выпуск продукции с более высокими качественными требованиями. Завод «Современные кузнечные технологии» будет выпускать поковки валов для ротационного оборудования (насосы, электродвигатели, генераторы, турбины), крупные поковки из спецсталей для нужд нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также поковки общемашиностроительного назначения. Проект реализуется АО «КОНАР» при участии ПАО «Транснефть, общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Общее количество новых рабочих мест по проекту — 200.

Пресс-центр Группы КОНАР, 9 июля 2019 г.