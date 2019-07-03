АО «КОНАР» начал производство электродвигателей на заводе «РЭД», построенном совместно с ПАО «Транснефть»

Как сообщили в АО «Русские электрические двигатели (РЭД)», по итогам опытно-промышленной эксплуатации, длившейся 700 часов, электродвигатель принят в промышленную эксплуатацию на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Соседка» в Пензенской области. Трехфазный взрывозащищенный электродвигатель мощностью 1250 кВт с номинальным напряжением 6 кВ был смонтирован по заказу АО «Транснефть – Дружба». Подтверждены все заявленные проектные характеристики изделия, в частности, коэффициент полезного действия составляет 96,2%. Электродвигатель производства АО «РЭД» соответствует требованиям лучших мировых достижений в отношении технических характеристик и показателей эффективности использования энергии.

АО «Русские Электрические Двигатели» — завод по производству высоковольтных электродвигателей. Предприятие создано ПАО «Транснефть» совместно с АО «КОНАР». Это передовое высокотехнологичное производство, оснащенное более чем 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы — уникальное высокоточное оборудование

Пресс-центр АО «КОНАР»