На ПМЭФ подписано соглашение между компаниями АО «КОНАР» и ОСК по производству судового оборудования

В рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов договорились о сотрудничестве по вопросам развития судостроительной отрасли.

Стороны подписали соглашение о взаимодействии компаний в сфере промышленности и науки и решили установить производственную кооперацию для совместной разработки и производства изделий судостроения на мощностях компании «КОНАР». Это необходимо для того, чтобы наладить производство высокотехнологичной продукции судостроения, внедрить сопутствующие технологии и материалы, совместно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечить взаимное техническое и технологическое перевооружение.

— Стратегическое партнерство с ОСК позволит нам расширить свои компетенции в области судостроения, освоить новую продукцию, — отметил генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. — В соглашении мы учли не только производственные аспекты, связанные с локализацией производства сложного оборудования. Нам предстоит также модернизировать и создать новые высокопроизводительные рабочие места в компаниях, работать над развитием системы подготовки кадров для судостроительной отрасли в целом.

— Говоря о конкретных направлениях взаимодействия, в первую очередь нас интересует производство подруливающих устройств и механических винторулевых колонок, опыт коллег в части современных кузнечных технологий, проектирования металлоконструкций и, конечно, машиностроительный опыт, – пояснил глава ОСК Алексей Рахманов. Промышленная группа КОНАР уже имеет положительные результаты работы в сфере судостроения. Свой опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок арктического класса компания ранее представила на международной конференции «Российское судостроение — 2019» в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-центр АО «КОНАР»