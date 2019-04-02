Завод «КОНАР-Чимолаи» отгрузил первые металлоконструкции для проекта «Арктик СПГ 2»

В Мурманской области идет возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Это часть масштабного проекта «Арктик СПГ 2» компании «НОВАТЭК». Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа (ОГТ).

Завод «КОНАР-Чимолаи» (г. Челябинск, входит в состав промышленной группы КОНАР) отгрузил первую партию металлоконструкций для цехов площадки верхних строений Центра. Согласно контракту, общий объем металлоконструкций составит около 71 000 тонн. Специалисты челябинского предприятия совместно с генеральным подрядчиком, компанией «Велесстрой», разработали рабочую документацию и оптимизировали проект. В результате снижена металлоемкость зданий, получена возможность размещения кранов в пролетах на разных высотных отметках, что позволит эффективно использовать внутрицеховое пространство. Будет применен метод монтажа кровли с помощью канатных домкратов, что сократит сроки реализации и стоимость проекта.

Еще одна существенная особенность — то, что металлоконструкции выходят с производства в полной готовности к монтажу, поскольку на территории завода в Челябинске наносится огнезащитный состав.

— Применение данных технических решений, а также внесение изменений в технологический проект, разработанный нашим предприятием совместно с «Велесстрой», позволило уменьшить количество возводимых сооружений и их металлоемкость, – прокомментировал директор «СП КОНАР-Чимолаи» Петр Сечкин.

В 2017 году АО «КОНАР» и ПАО «Новатэк» заключили соглашение о стратегическом партнерстве — сотрудничестве по локализации на территории Российской Федерации оборудования для использования в технологических линиях комплексов СПГ на платформах морского базирования.

С 2018 года предприятия, входящие в состав промышленной группы КОНАР, поставляют оборудование высокого давления для обустройства газового месторождения проекта «Ямал СПГ», а также металлоконструкции со специализированными требованиями.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»