ЧЗЭМ стал поставщиком Энергоатома

ЗАО "Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ" в очередной раз был утвержден в качестве поставщика Национальной Атомной Энергогенерирующей Компании "Энергоатом". Продукция ЗАО "Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ" успешно эксплуатируется на всех энергоблоках АЭС Украины.

Закрытое акционерное общество «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» – крупнейший поставщик трубопроводной арматуры высокого давления. ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» имеет многолетний опыт производства арматуры в единстве с современной техникой, технологией и специалистами высокой квалификации. ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» разрабатывает и производит трубопроводную арматуру на рабочие среды «пар-вода» для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности, с условными проходами от 6 до 800 мм на рабочее давление среды до 40 МПа и температуру до 650°С.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ»