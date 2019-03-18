КОНАР выиграл дело об участии в картельном сговоре

Арбитражный суд Челябинской области признал незаконным и отменил постановление УФАС по Тюменской области от 28 декабря 2018 года о назначении административного наказания АО «КОНАР» — штрафа на сумму 805 миллионов рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда. Ранее Тюменский антимонопольный орган сообщал о якобы доказанном картельном сговоре с участием компании. Сотрудники ведомства активно распространяли информацию, дискредитирующую челябинскую компанию.

— Дело получило широкое освещение в прессе, — комментирует начальник отдела правового обеспечения АО «КОНАР» Алексей Мотовилов. — При этом должностные лица антимонопольного органа впервые заявили о нем в марте 2018 года, а решение было вынесено спустя восемь месяцев — в декабре. Компании нанесен существенный репутационный ущерб, поскольку все это время сотрудники ФАС активно комментировали дело в негативном для КОНАРа ключе. Будучи призванным следить за чистотой рынка и свободой конкуренции, своими действиями антимонопольный орган фактически вмешался в ситуацию, создавая нашей компании крайне неблагоприятные условия. Мы считаем это, по меньшей мере, безответственностью.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»