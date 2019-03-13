PROFACTOR готовится к выставке «Вода и тепло–2019» в Минске

Компания Profactor Armaturen GmbH примет участие в работе 21-ой международной выставки «Вода и тепло 2019» в Минске. Ведущее отраслевое мероприятие Республики Беларусь, объединяющее поставщиков и производителей технологий и оборудования для качественного водо- и теплоснабжения, состоится 19-22 марта.

Организаторы выставки планируют осуществить ряд ключевых задач и достигнуть главных целей:

* демонстрация современных технологий и оборудования, позволяющих рационально использовать водо-, тепло- и энергопотребление в жилых и промышленных зданиях;

* развитие отраслей водо- и теплоснабжения;

* укрепление деловых контактов и обмен опытом между проектными организациями, органами исполнительной власти, субъектами хозяйствования и индивидуальными предпринимателями, иностранными партнерами.

На стенде PROFACTOR будет представлен широкий ассортимент товаров и новинок, а также Product Demonstrations - действующий макет автономной системы отопления. Его соберут из разных типов наносно-смесительных узлов и других фирменных изделий для наглядной демонстрации нескольких вариантов регулировки температуры теплоносителя.

Немецкий производитель продемонстрирует свои товары в естественных условиях эксплуатации, тем самым посетители и участники выставки смогут ознакомиться с качеством, эффективностью и надежностью изделий до момента их приобретения.

Отметим, что в 2018 году общая площадь выставки «Вода и тепло» составила 5000 кв. метров, где разместились экспозиции 189 компаний. Большую их часть составляли представители Беларуси, России и Украины. В числе зарубежных гостей находились компании из Германии, Италии, Польши, Чехии и Турции. За три дня выставку посетители более 5 тыс. специалистов отрасли.

Добро пожаловать на выставку «Вода и тепло–2019» и ждем посетителей на стенде PROFACTOR – C13 на территории Конькобежного стадиона (Минск-Арена) по адресу: Минск, проспект Победителей, 111А.

По материалам пресс-службы компании Profactor Armaturen GmbH