Aquatherm Moscow 2019 – взгляд участника Немецкого павильона Proofactor

Немецкий национальный павильон (German Pavilion), в составе которого находились сорок предприятий из Германии, включая компанию Profactor Armaturen GmbH, стал одной из самых посещаемых площадок на 23-ей Международной выставке Aquatherm Moscow 2019, проведенной в МВЦ «Крокус Экспо» с 12 по 15 февраля. В этом году крупнейшее в России и Западной Европе мероприятие посетили около 30 000 специалистов отопления, водоснабжения, сантехники и других профильных отраслей.

Вместе с German Pavilion в работе выставки принимали участие стенды 770 компаний — это ведущие российские и зарубежные производители, и поставщики оборудования из 30 стран мира. Стенды немецких компаний компактно разместились на единой площадке под флагом Германии. По соседству с экспозицией PROFACTOR находились стенды известных производителей инженерной сантехники – WATTS Industries, Oventrop, SYR Hans Sasserath GmbH & Co.KG и другие.

В этом году немецкие фирмы выступили под эгидой German Pavilion, получив официальную поддержку Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi), а также Ассоциации немецкой выставочной индустрии – AUMA. Тем самым правительство Bundesrepublik Deutschland (ФРГ) старается стимулировать и продвигать своих предпринимателей, объединяя их в German Pavilion для участия в международных мероприятиях в разных странах мира. Эта возможность позволяет немецким фирмам эффективно позиционировать свою деятельность, продвигаться на европейском, азиатском и российском рынках, развивать сотрудничество с партнерами и активизировать продажи.

В день открытия выставки состоялся семинар на тему: «Способы применения продукции TM PROFACTOR в низко- и высокотемпературных системах отопления и их особенности». На информационно-техническом форуме, проведенном для монтажников, инженеров и дистрибьюторов, приняли участие более 50 человек. Слушатели получили полезную информацию об особенностях и преимуществах товаров немецкого производителя, задавали разные вопросы и интересовались работой узлов в действующем макете системы автономного отопления на стенде PROFACTOR.

Рабочий макет был смонтирован в качестве Product Demonstrations. С его помощью удалось продемонстрировать 4 варианта регулировки температуры теплого пола с использованием разных типов наносно-смесительных узлов ТМ PROFACTOR и других изделий. Демонстрационная площадка привлекала внимание многих посетителей стенда, они фотографировали все узлы, прикасались к нагретой поверхности арматуры, чтобы убедиться в рабочем состоянии всей системы.

Второй день выставки оказался таким же насыщенным и активным. Интерес к стенду проявили представители СМИ. На стенде можно было ознакомиться и полистать свежие номера нескольких российских журналов, в которых были опубликованы материалы технического специалиста компании Profactor Armaturen GmbH Густава Райша. Например, научно-технический журнал «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА», №1-2 (240-241) 2019 года со статьей «Швейцарские соединения – предшественники фитингов», журнал С.О.К. «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» №1 (205), 2019 со статьей «Фитинги – от машиностроения до сантехники».

Все дни выставки на стенде проводились встречи с российскими и зарубежными партнерами из Словении, Эстонии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. И, конечно же, были встречи с коллегами из Германии, занимающимися производством инженерной сантехники. Заинтересованные посетители вели переговоры с дистрибьюторами продукции ТМ PROFACTOR, присутствовавшими на выставке, и решали вопросы по ценам, скидкам и условиям поставок продукции на российский рынок.

Важной особенностью выставки является обратная связь, когда у специалистов и потребителей есть возможность выйти на производителя сантехнических товаров, задать ему прямые вопросы, поинтересоваться новинками или сделать свои замечания относительно отдельных товаров. В этот раз на стенде PROFACTOR были приняты представители монтажных и торговых компаний, проектных организаций, с которыми в живой беседе обсуждались актуальные темы и решались возникшие вопросы.

В числе многочисленных посетителей экспозиции PROFACTOR были представители из разных городов и регионов России. Они интересовались новинками ассортимента, спрашивали про технические особенности товаров, их расценки и скидки. Некоторые искали возможность выйти на дилера или стать дистрибьюторами фирмы в регионах. Потребительская активность стала наглядным примером того, что продукция ТМ PROFACTOR пользуется большим спросом на российском рынке и имеет перспективу. Наряду с россиянами, немецкими товарами интересовались гости из Беларуси, Средней Азии и стран Балтии.

Отметим, что стенд PROFACTOR – это неотъемлемая часть Aquatherm Moscow. Ежегодно посетители экспозиции знакомятся с широким ассортиментом изделий и новинками немецкого производителя, получают технические консультации, договариваются о сотрудничестве и возможности приобретения продукции.

По материалам пресс-службы Profactor Armaturen GmbH