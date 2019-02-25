КОНАР успешно провел контрольную сборку компонентов гребного винта

КОНАР успешно провел финальное испытание — контрольную сборку компонентов гребного винта винторулевой колонки мощностью 7,5 МВт, изготовленного для проекта «Сапфир».

«Сапфир» – совместное предприятие ПАО «Роснефть» и General Electric (GE), оно создано для локализации производства в России основных элементов системы электродвижения судов гражданского морского флота, в частности, судов арктического класса Arc7.

В 2017 году АО «КОНАР» и GE подписали соглашение о намерениях по увеличению доли компонентов российского производства в продукции GE, предназначенной для региональных и глобальных рынков транспортного машиностроения и энергетики. Согласно подписанному затем контракту, КОНАР обеспечит 70 процентов локализации по компонентам винторулевой колонки для судов арктического класса, что подразумевает производство литейной заготовки, последующую механообработку, сборку и балансировку. В конце января завершился первый этап процесса локализации: произведена контрольная сборка двух первых комплектов.

Представители GE высоко оценили качество изделий, изготовленных промышленной группой КОНАР, а также уровень профессионализма при проведении контрольной сборки. Результатом стал подписанный протокол и разрешение на размещение следующих заказов.

— Сборка и испытания прошли успешно, представители заказчика – компании General Electric — подтвердили соответствующее качество изделий, — комментирует директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий. —Таким образом КОНАР получил аккредитацию как производитель винторулевых колонок для судов арктического класса в России и подтвердил соответствие постановлению федерального правительства № 719, которое направлено на увеличение локализации производства в РФ. Это позволит нашей компании реализовать также задачи, связанные с судостроительной тематикой, по проекту «Арктик СПГ 2».

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»