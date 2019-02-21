Завод «БВК» готов полностью обеспечить литьем программу модернизации теплоэлектростанций

20 февраля в Москве состоится конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике ИНВЕСТЭНЕРГО-2019». В рамках этого мероприятия оргкомитет ежегодной международной конференции «Литейный Консилиум» при участии директора ООО «БВК» Данилы Пыхова (г. Челябинск) инициировал круглый стол на тему «ДПМ-2: проблемы и перспективы локализации литья».

В круглом столе примут участие руководители и технические специалисты энергомашиностроительных предприятий, литейных заводов и представители Минпромторга России. Главная тема – локализация литейной заготовки в рамках ДПМ-2 – масштабной государственной программы модернизации тепловых электростанций. Одно из основных ее условий – использование российского оборудования.

Обсуждаться будут меры государственной поддержки российских производителей, участвующих в импортозамещении и локализации, а также преимущества поставки отечественной литейной заготовки для энергомашиностроителей по программе ДПМ-2. На челябинском литейном заводе «БВК» готовы полностью обеспечить программу модернизации теплоэлектростанций качественным литьем.

– Производители оборудования сегодня выражают обеспокоенность уровнем утраченных компетенций в области крупногабаритного литья. Мы хотим заявить и подтвердить делом, что у нас есть все необходимые компетенции для выпуска этой продукции. Мы имеем в распоряжении более чем полувековой опыт нашего партнера Cividale group – лучшей европейской литейки. Технически мы оснащены сталеплавильным комплексом Danieli c внепечной обработкой и VOD-процессом, самым эффективным программным обеспечением для моделирования процессов заливки и кристаллизации, современными качественными материалами и осуществляем трансфер последних доступных технологий, консультируемся в режиме онлайн, перенимаем лучшие практики у наших итальянских партнеров. За пять лет завод «БВК» освоил сотни номенклатур импортозамещающего литья. Отчасти благодаря именно этому стало возможно локализовать в нашей стране производство магистральных насосов, крупногабаритной арматуры, винторулевых колонок. Уровень наших компетенций уже высоко оценен такими мировыми корпорациями как General Electric, ABB, EBARA, Elliot, Linde. Мы имеем положительный опыт по проектированию и изготовлению крупных отливок для энергомашиностроительных компаний. В настоящий момент изготавливаем цилиндры высокого давления для «Уральского турбинного завода», – отмечает Данила Пыхов.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»