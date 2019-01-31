Стенд PROFACTOR организует Product Demonstrations на Aquatherm Moscow 2019

Утвержден дизайн-проект стенда PROFACTOR, который будет установлен в Немецком национальном павильоне (German Pavilion) в МВЦ «Крокус Экспо» на период работы 23-ей Международной выставки Aquatherm Moscow 2019 с 12 по 15 февраля. Команда German Pavilion состоит из сорока немецких компаний, включая ведущих производителей инженерной сантехники – WATTS Industries, Oventrop, SYR Hans Sasserath GmbH & Co.KG, Profactor Armaturen GmbH и др. Все немецкие фирмы, участвующие в Aquatherm Moscow 2019 под эгидой German Pavilion, получают официальную поддержку Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi), а также Ассоциации немецкой выставочной индустрии – AUMA.

На стенде PROFACTOR, по традиции, будут представлены образцы из широкого ассортимента товаров вместе с новинками. Посетители экспозиции смогут наглядно знакомиться со всеми изделиями, вникать в их технические характеристики и проверять любой товар на вес. Представители компании будут консультировать гостей, отвечать на вопросы в том числе о сотрудничестве и возможности приобретения фирменной продукции.

Для демонстрации товаров ТМ PROFACTOR в рабочем состоянии на стенде предусмотрена специальная площадка - Product Demonstrations. На ней, в частности, будет собрана действующая модель системы отопления – водяной теплый пол. Посетители увидят работу нескольких насосно-смесительных узлов – PF MB 840, 841 и 842, а также трехходовой регулировочный клапан PF RVM 396. Всего на экспозиции планируется смонтировать четыре петли тёплого пола разной длины, их присоединят к коллекторному блоку из нержавеющей стали с расходомерами PF MB 806.4. В системе будут задействованы термометры и манометры, шаровые краны, воздухоотводчики, фитинги и другие товары. Гости смогут наблюдать за работой сантехнических узлов и тут же узнавать их технические особенности и характеристики.

Таким образом, на стенде будет демонстрироваться работа многих изделий из каталога профессиональной инженерной сантехники PROFACTOR 2019.

Product Demonstrations – это уникальная возможность увидеть и проверить сантехнические товары ТМ PROFACTOR в естественных условиях эксплуатации, чтобы наглядно убедиться в качестве, эффективности и надежности изделий до момента их приобретения.

По материалам пресс-службы Profactor Armaturen GmbH