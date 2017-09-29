МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №5 (92) - 2017

Анонс октябрьского номера ТПА №5(92).
ТОП материалы на 29 сентября 2017 года:
Интервью с Генеральным директором АО «НПФ «ЦКБА» М.С.Стабровским:
Муромский завод трубопроводной арматуры меняет руководство;
Репортаж о вручении Арматурного Оскара 2017 года;
Тезисы докладов научно-технического семинара ТПА: «Трубопроводная арматура: конструкторско-технологическое обеспечение надежности. Стандартизация, импортозамещение, маркетинг»:
Новый вид оборудования: насосно-смесительные узлы для систем отопления;
Проблемы экспертного сообщества: как устранить непрозрачный и коррупциогенный порядок аттестации экспертов по промышленной безопасности в Ростехнадзоре. Дискуссия экспертов;
НИР и ОКР: Систематизация и совершенствование механизмов герметизации уплотняемых валов, поршней и затворов трубопроводной арматуры на базе камерных уплотнений;
ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА. Отрывки из новой книги Анатолия Миркина, (генеральный директор НТП Трубопровод),
Дискуссия о проблемах высшего образования и подготовки специалистов для машиностроения по статье А.Б.Каца «Мои заметки о высшем образовании;
НИР и ОКР: Подстройка переходных процессов клапанных устройств под требования циклограммы их работы в составе пневмогидросистем двигателей летательных аппаратов;
Проблемы ЦБК: Снижение сброса загрязняющих веществ сточных вод предприятий
в поверхностные водные объекты бассейна Белого моря (Республика Карелия)