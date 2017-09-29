МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №5 (92) - 2017

Анонс октябрьского номера ТПА №5(92).

ТОП материалы на 29 сентября 2017 года:

Интервью с Генеральным директором АО «НПФ «ЦКБА» М.С.Стабровским:

Муромский завод трубопроводной арматуры меняет руководство;

Репортаж о вручении Арматурного Оскара 2017 года;

Тезисы докладов научно-технического семинара ТПА: «Трубопроводная арматура: конструкторско-технологическое обеспечение надежности. Стандартизация, импортозамещение, маркетинг»:

Новый вид оборудования: насосно-смесительные узлы для систем отопления;

Проблемы экспертного сообщества: как устранить непрозрачный и коррупциогенный порядок аттестации экспертов по промышленной безопасности в Ростехнадзоре. Дискуссия экспертов;

НИР и ОКР: Систематизация и совершенствование механизмов герметизации уплотняемых валов, поршней и затворов трубопроводной арматуры на базе камерных уплотнений;

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА. Отрывки из новой книги Анатолия Миркина, (генеральный директор НТП Трубопровод),

Дискуссия о проблемах высшего образования и подготовки специалистов для машиностроения по статье А.Б.Каца «Мои заметки о высшем образовании;

НИР и ОКР: Подстройка переходных процессов клапанных устройств под требования циклограммы их работы в составе пневмогидросистем двигателей летательных аппаратов;

Проблемы ЦБК: Снижение сброса загрязняющих веществ сточных вод предприятий

в поверхностные водные объекты бассейна Белого моря (Республика Карелия)