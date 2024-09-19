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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №5 (134) 2024

19 сентября, 2024 52
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№5(134) 2024

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОСЕННИЙ ВЫПУСК К НАЧАЛУ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА И СТАБИЛЬНОГО СПРОСА НА РЫНКЕ.

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК А4 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН НОВЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ.

ТАКЖЕ НОВЫМИ СТАТДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
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