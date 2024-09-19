МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№5(134) 2024
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОСЕННИЙ ВЫПУСК К НАЧАЛУ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА И СТАБИЛЬНОГО СПРОСА НА РЫНКЕ.
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК А4 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН НОВЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ.
ТАКЖЕ НОВЫМИ СТАТДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
№5(134) 2024
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ТАКЖЕ НОВЫМИ СТАТДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.