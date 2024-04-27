МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3(132) 2024
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ВЫПУСК К НАЧАЛУ АРМАТУРНОГО СЕЗОНА И ПИКА СПРОСА НА РЫНКЕ.
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК А4 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН МАТЕРИАЛАМИ К 30-ЛЕТИЮ АО ИПН И ВОСПОМИНАНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ.
ТАКЖЕ НОВЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (132) 202427 апреля, 2024
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3(132) 2024