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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (132) 2024

27 апреля, 2024 30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (132) 2024

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3(132) 2024

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ВЫПУСК К НАЧАЛУ АРМАТУРНОГО СЕЗОНА И ПИКА СПРОСА НА РЫНКЕ.

ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК А4 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН МАТЕРИАЛАМИ К 30-ЛЕТИЮ АО ИПН И ВОСПОМИНАНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ.

ТАКЖЕ НОВЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.

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