МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №2 (131) 2024

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ ВЫПУСК К ВЫСТАВКЕ НЕФТЕГАЗ-2024 БУДЕТ НА СТЕНДАХ
НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ.
ВЫПУСК БУДЕТ НАПОЛНЕН МАТЕРИАЛАМИ О НОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ОТРАСЛИ
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ И СМЕНЕ РУКОВОДСТВА НА КРУПНЕЙШИХ ЗАВОДАХ.
ДАННЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ,ТЕХНАРЕЙ,ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ ВОСПОМИНАНИЙ ЧЛЕНОВ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ ЖУРНАЛА ТПА.
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