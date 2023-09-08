МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №5 (128) 2023

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К ГАЗОВОМУ ФОРУМУ И ВЫСТАВКЕ РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2023.
ДЕДЛАЙН - ДО 10 ОКТЯБРЯ. ОКТЯБРЬСКИЙ ЫПУСК ТПА БУДЕТ НАПОЛНЕН СТАТЬЯМИ
О НОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И СМЕНЕ РУКОВОДСТВА НА КРУПНЕЙШИХ АЗ
В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
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О НОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И СМЕНЕ РУКОВОДСТВА НА КРУПНЕЙШИХ АЗ
В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
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