Дневник главного редактора
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №5 (128) 2023

08 сентября, 2023 21
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К ГАЗОВОМУ ФОРУМУ И ВЫСТАВКЕ РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2023.

ДЕДЛАЙН - ДО 10 ОКТЯБРЯ. ОКТЯБРЬСКИЙ ЫПУСК ТПА БУДЕТ НАПОЛНЕН СТАТЬЯМИ
О НОВЫХ ПРОБЛЕМАХ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И СМЕНЕ РУКОВОДСТВА НА КРУПНЕЙШИХ АЗ
В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ.
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