Дневник главного редактора
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (126) 2023

26 мая, 2023 19
ТПА №3 (126)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К КУРГАНСКОМУ АРМАТУРНОМУ ФОРУМУ

ИЮНЬСКИЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН НОВЫМ  ПРОБЛЕМАМ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И
ЗАДАЧАМ  В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
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