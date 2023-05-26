МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №3 (126) 2023

ТПА №3 (126)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К КУРГАНСКОМУ АРМАТУРНОМУ ФОРУМУ
ИЮНЬСКИЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН НОВЫМ ПРОБЛЕМАМ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И
ЗАДАЧАМ В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К КУРГАНСКОМУ АРМАТУРНОМУ ФОРУМУ
ИЮНЬСКИЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН НОВЫМ ПРОБЛЕМАМ РЫНКА (ГОСОБОРОНЗАКАЗ) И
ЗАДАЧАМ В ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ