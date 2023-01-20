Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (124) 2023

20 января, 2023 11
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№1 (124) 2023

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НОВЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В 2023 ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ И СПОРНЫМ ПРОБЛЕМАМ В
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
← Вернуться