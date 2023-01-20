МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№1 (124) 2023
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
НОВЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В 2023 ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ И СПОРНЫМ ПРОБЛЕМАМ В
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
№1 (124) 2023
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
НОВЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В 2023 ПОСВЯЩЕН АКТУАЛЬНЫМ И СПОРНЫМ ПРОБЛЕМАМ В
ОТРАСЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И СОДЕРЖИТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНАРЕЙ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ