МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№1 (118) 2022
ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК ТПА (АРМАТУРА И ЖИЗНЬ) ПОСВЯЩЕН БАЗОВЫМ ПРОБЛЕМАМ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ДО НОВЫХ СХЕМ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ ОТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ДО ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
ДЕДЛАЙН НОМЕРА - 11 ФЕВРАЛЯ.
№1 (118) 2022
ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК ТПА (АРМАТУРА И ЖИЗНЬ) ПОСВЯЩЕН БАЗОВЫМ ПРОБЛЕМАМ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ДО НОВЫХ СХЕМ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ ОТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ДО ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
ДЕДЛАЙН НОМЕРА - 11 ФЕВРАЛЯ.