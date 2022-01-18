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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (118) 2022

18 января, 2022 12
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ»
№1 (118) 2022

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЫПУСК ТПА (АРМАТУРА И ЖИЗНЬ) ПОСВЯЩЕН БАЗОВЫМ ПРОБЛЕМАМ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ ДО НОВЫХ СХЕМ ПОСТАВОК ЧЕРЕЗ ОБНОВЛЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ ОТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ДО ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

ДЕДЛАЙН НОМЕРА - 11 ФЕВРАЛЯ.
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