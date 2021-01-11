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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (112) 2021

11 января, 2021 14
Новые конструкции, технологии, стандарты. До 8 февраля готовы бесплатно размещать актуальные статьи и материалы
в Специальном выпуске ТПА. Рассылка тиража Почтой Рсссии в феврале.

Новый стиль международного арматурного журнала ТПА - выдающиеся специалисты
России и стран СНГ и ЕС на первой обложке каждого нового номера в 2021
году.
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