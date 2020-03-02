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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №2 (107) 2020

02 марта, 2020 15
Готовится к печати новый специальный выпуск журнала ТПА к выставке НЕФТЕГАЗ в Москве с 13 апреля. Дедлайн номера - 6 апреля.
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