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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (106) 2020

13 января, 2020 9
ТПА № 1(106) Готовится к  печати новый специальный  выпуск журнала ТПА посвященный 30-летию Арматурного завода ТЕРМОБРЕСТ. Продолжается  подписка на журнал ТПА-2020. Годовой комплект – 8400 рублей.
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