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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №1 (106) 2020
13 января, 2020
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ТПА № 1(106) Готовится к печати новый специальный выпуск журнала ТПА посвященный 30-летию Арматурного завода ТЕРМОБРЕСТ. Продолжается подписка на журнал ТПА-2020. Годовой комплект – 8400 рублей.
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