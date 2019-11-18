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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ» №6 (105) 2019
18 ноября, 2019
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ТПА №6(105)
Готовится к печати декабрьский выпуск. Принимаем статьи и рекламу до 10 декабря.
Дедлайн - 15 декабря. Рассылка электронной версии с 20 декабря.
Почтовая рассылка тиража с 23 декабря.
Открыта подписка на 2020 год. Годовой комплект – 7200 рублей.
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